Schuss löst Großeinsatz der Polizei aus: Mann vorläufig festgenommen

Pinneberg - Zeugen hörten am Mittwochabend einen Schuss nahe Pinneberg . Ein Großaufgebot der Polizei rückte aus und nahm einen Mann vorläufig fest.

Alles in Kürze

Der Mann soll sich mit seiner Partnerin gestritten haben. © NEWS5 / Sebastian Peters

Die Polizei eilte gegen 21.30 Uhr mit zehn Streifenwagen zum Heidkamp am See an den Funktürmen und suchte nach den Schussgeräuschen das Gelände ab, der Hubschrauber Pirol aus Fuhlendorf unterstützte sie aus der Luft.

Schließlich stellte sich ein Mann den Einsatzkräften, der laut Polizei wohl einen Schuss mit einer Schreckschusswaffe abgegeben habe. Die Waffe wurde vor Ort festgestellt.

Die Beamten suchten am See zudem vergeblich nach einer Frau, mit der sich der Verdächtige gestritten haben soll - diese sei allerdings schon lange per Anhalter abgehauen und wurde schließlich wohlbehalten angetroffen, teilte ein Polizeisprecher gegenüber TAG24 mit.