Schwarzarbeit: Arbeitgeber veruntreut Hunderttausende Euro!

Der 47-jährige Arbeitgeber wurde zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren verurteilt. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Der 47-Jährige wurde nun wegen des Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt in 33 Fällen zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren verurteilt, wie das Hauptzollamt Magdeburg am Freitag mitteilte.

Die Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt.

Der Verurteilte beschäftigte in den Jahren 2017 bis 2019 Arbeitnehmer im Baugewerbe und zahlte deren Löhne in Höhe von insgesamt 1,1 Millionen Euro in bar aus.