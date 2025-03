25.03.2025 10:54 Schwer verletzte Frau klingelt an fremder Haustür und bittet um Hilfe

Am Sonntag klingelte eine Schwerverletzte an einer fremden Haustür und bat um Hilfe. Sie kam darauf in ein Krankenhaus - und die Polizei suchte den Täter.

Von Isabelle Wiermann

Gifhorn - Als am Sonntagvormittag eine verletzte Frau bei einer Anwohnerin in Neudorf-Platendorf (Niedersachsen) klingelte und um Hilfe bat, rief diese die Polizei. Die Polizei rückte sofort aus, um den mutmaßlichen Täter zu finden. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa Als die Beamten anrückten, stellten sie erhebliche Verletzungen bei der 40-Jährigen fest. Sie wurde sofort per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizeiinspektion Gifhorn am heutigen Dienstag mitteilte. Ermittlungen ergaben, dass die Hilfesuchende zuvor in der Wohnung eines Bekannten war. Dieser soll für ihre Wunden verantwortlich sein. Polizeimeldungen Brummi-Fahrer kann Lkw nicht parken: Als die Polizei nachsieht, wird alles klar Der 43-Jährige, welchen die Polizisten daheim antrafen, wurde vorläufig festgenommen. Der Fall wurde vom Zentralen Kriminaldienst der Polizeiinspektion Gifhorn übernommen. Seit dem gestrigen Montag sitzt der 43-Jährige in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern an.

Titelfoto: Jens Kalaene/dpa