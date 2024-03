Schwer verletzte Katze gibt Rätsel auf: Polizist wird zum strahlenden Helden

Fulda/Kassel - Diesen Ausflug wird diese Mieze wohl in ganz schlechter Erinnerung behalten. Glücklicherweise war jedoch die Polizei schnell zur Stelle, um die Katze in Osthessen vor schlimmerem zu bewahren.

Polizeimeister Max Grom (19) vom Bundespolizeirevier Fulda holte die verletzte Katze von den Bahngleisen. © Bundespolizeiinspektion Kassel

Doch was war genau geschehen? Wie ein Sprecher der Bundespolizei aus Kassel am heutigen Freitag berichtete, alarmierte die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn die Beamten aus Fulda am Nachmittag des Vortages.

Der Meldung zufolge befand sich im Bereich des dortigen Ausbesserungswerkes auf den Gleisen eine verletzt anmutende Katze. Umgehend machten sich Bundespolizisten auf den Weg zum gemeldeten Ort, wo sie das Tier auch ausfindig machen konnten.

Ehe sich noch schlimmeres ereignen konnte, bargen die Beamten um Polizeimeister Max Grom den Stubentiger aus seiner misslichen Lage und brachten ihn schnell in die Tierärztliche Klinik der Universität. Zuvor durfte jedoch ein Schnappschuss mit der geretteten Katze sowie dem strahlenden Retter nicht fehlen.

Bei der Untersuchung der Fellnase stellte sich schließlich heraus, dass diese sich übel verletzt hatte. Gleich zwei Hinterbeine waren gebrochen, wie es im Bericht weiter hieß.

Da die Katze nicht gechippt war und somit auf die Schnelle kein Besitzer ausfindig gemacht werden konnte, blieb sie zur weiteren Versorgung in der Tierklinik.