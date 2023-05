07.05.2023 14:03 Schwerer Crash: Frau (60) kracht frontal gegen Straßenbaum

Am Samstagabend krachte eine 60-jährige Frau auf der L 22 frontal in einen Straßenbaum. Durch den Aufprall wurde sie in ihrem Auto eingeklemmt.

Von Sophie Marie Kemnitz

Altmarkkreis Salzwedel - Am Samstagabend ereignete sich auf der L 22 in Richtung Klötze ein Verkehrsunfall, bei dem eine Frau schwer verletzt wurde. Warum die Frau von der Fahrbahn abkam, ist noch unklar. (Symbolbild) © 123rf/huettenhoelscher Laut der Polizeiinspektion Stendal befuhr ein 60-Jährige mit ihrem BMW die L 22 von Kusey kommend in Richtung Klötze. Aus noch ungeklärter Ursache kam die Autofahrerin nach links von der Fahrbahn ab und stieß frontal mit einem Straßenbaum zusammen. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug so stark deformiert, dass die 60-Jährige in ihrem Auto eingeklemmt wurde. Hierbei wurde die Frau schwer verletzt. Polizeimeldungen Teenager macht Einladung via Social Media, dann läuft die "Party" völlig aus dem Ruder Erst durch den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr konnte die Frau aus ihrem Fahrzeug befreit und medizinisch versorgt werden. Das Fahrzeug musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Die L22 wurde für etwa 1,5 Stunden voll gesperrt.

Titelfoto: 123rf/huettenhoelscher