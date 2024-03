Schwerer sexueller Missbrauch und Kinderpornografie hergestellt: Erzieher in Berlin festgenommen

Offenburg - Die Polizei hat am Donnerstag in Offenburg einen 27-Jährigen festgenommen, der unter Verdacht steht, Kinder sexuell missbraucht zu haben.

Die Polizei hat den Mann verhaftet und in Untersuchungshaft gebracht. (Symbolbild) © Bodo Schackow/dpa

Wie die Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilen, wurde der junge Mann am Donnerstag in Berlin verhaftet.

Zunächst ermittelten die Beamten wegen des Besitzes und der Verbreitung kinderpornografischen Materials. Im Zuge der Ermittlungen ergab sich der Verdacht des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern und der Erstellung kinderpornografischen Materials.

Wie die Staatsanwaltschaft auf Anfrage von TAG24 mitteilt, ist der Mann Erzieher. Die Taten stehen allerdings nicht im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit.

Die Staatsanwaltschaft Baden-Baden erwirkte einen Haftbefehl. Der Mann, der sich in Berlin aufhielt, aber im Bezirk Baden-Baden wohnt, wurde von der dortigen Polizei festgenommen und ist nun in Untersuchungshaft.