Schwimmbad-Streit eskaliert: Jugendliche verprügeln junge Mutter - Kinder müssen alles mitansehen

Am Pfingstsonntag kam es im Freibad in Enkenbach-Alsenborn zu einer brutalen Attacke auf eine junge Frau durch eine Gruppe aggressiver Jugendlicher.

Von Angelo Cali

Enkenbach-Alsenborn/Kaiserslautern - Hässliche Szenen ereigneten sich am Pfingstsonntag in einem Freibad in Rheinland-Pfalz. Eine Gruppe Jugendlicher randalierte zunächst, ehe es zu einem Angriff auf eine junge Frau kam.

Der Streit zwischen der jungen Mutter und den Jugendlichen hatte bereits im Freibad begonnen. (Symbolfoto) © Patrick Pleul/dpa Wie die Polizei am Pfingstmontag berichtete, nahm der Prügel-Vorfall am vorangegangenen Abend im Freibad in Enkenbach-Alsenborn im Kreis Kaiserslautern seinen Anfang. Da fünf bis sechs Teenager bereits seit längerer Zeit Badegäste belästigt haben sollten, geriet eine junge Mutter schließlich mit den Heranwachsenden in Streit. Als die Situation für die Frau scheinbar bereits beendet war und sie das Bad abends mit ihren beiden kleinen Kindern verlassen wollte, eskalierte die Situation. Denn die Jugendlichen verfolgten die Frau bis vor die Pforten des Schwimmbades, woraufhin ein Unbekannter aus der Gruppe auf die Frau zustürmte und ihr unvermittelt ins Gesicht schlug. Während ihre Kinder hilflos zusehen mussten, hörte der Ehemann der Betroffenen die Hilferufe seiner Frau, eilte ihr zu Hilfe und schaffte es, die Gruppe zurückzudrängen. Als die Polizei durch Zeugen verständigt wurde, nahmen die Randalierer die Beine in die Hand und flüchteten in unbekannte Richtung.

Ehemann der jungen Mutter hört Hilfeschreie und eilt zur Hilfe - Polizei hofft auf Zeugenhinweise