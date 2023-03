25.03.2023 15:32 Sechsjähriger allein zu Haus: Junge wählt aus Spaß Notruf und überführt so betrunkene Mutter

Aus Spaß und Langweile wählte ein Sechjähriger in Asbach-Bäumenheim in Bayern den Notruf. Und überführte so die Mutter einer Trunkenheitsfahrt.

Asbach-Bäumenheim - Weil ihr sechsjähriges Kind einen vermeintlichen Brand gemeldet hat, ist eine betrunkene Mutter im Landkreis Donau-Ries in Bayern beim Autofahren erwischt worden. Die Polizei ermittelt nun gegen den 41-Jährige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa Der Junge war alleine zuhause und wählte aus Spaß und Langeweile den Notruf, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Nachdem sich der Irrtum am vermeintlichen Brandort in Asbach-Bäumenheim herausstellte, warteten die Beamten auf die 41-jährige Mutter - die dann betrunken mit dem Auto kam. Ein wegen ihres Alkoholgeruchs durchgeführter Atemtest ergab am Freitagmorgen knapp 1,5 Promille, wie es weiter hieß. Die Beamten kassierten den Führerschein der Frau ein. Die 41-Jährige erwartet nun eine Blutentnahme und ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

