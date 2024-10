Kurz vor Jahrestag des Anschlags: Stolpersteine in Halle herausgerissen!

Halle (Saale) - Unbekannte haben in Halle fünf Stolpersteine herausgerissen und gestohlen.

Stolpersteine erinnern an Opfer des Nationalsozialismus, geben ihnen Namen und eine Geschichte. In Halle wurden mehrere entwendet - vor einem geschichtsträchtigen Tag. (Symbolbild) © Christoph Soeder/dpa

Die Tat war schon am 8. Oktober, kurz vor dem Jahrestag des Halle-Anschlags, angezeigt worden, wie eine Polizeisprecherin in Halle am Dienstag bestätigte. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Die Polizei hatte sich auf Bitten des betroffenen Vereins nicht zu dem Vorfall geäußert und bestätigte nun auch lediglich den Vorfall.