Sehr betrunkenes Kind in Brandenburg aufgegriffen: Polizei ermittelt

Das aufgegriffene Mädchen habe sich am Karfreitag in hilfloser Lage befunden und sei wegen des Verdachts des Alkoholmissbrauchs in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Sprecher der Polizei am Ostermontag.

Den Atemalkoholwert des Kindes wollte der Sprecher auf Nachfrage nicht nennen.

Die Polizei hat nun Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung gegen Unbekannt aufgenommen. Denn nach aktuellem Stand sei nicht bekannt, wer "dem Mädchen den hochprozentigen Alkohol zugänglich gemacht hatte", erklärte der Polizei-Sprecher.