SEK-Einsatz: Frau geht mit Beil auf Ehemann und Tochter los

Als sich die mit einem Beil bewaffnete Frau in ihrem Haus verschanzt hatte, zogen die Beamten das SEK hinzu. (Symbolfoto) © Boris Rössler/dpa

Der 34-jährige Mann und die 16 Jahre alte Tochter hatten sich am Dienstagabend in der Garage des Einfamilienhauses in Sicherheit gebracht, wie die Polizei mitteilte. Sie blieben demnach unverletzt.

Laut der Behörde weigerte sich die Frau, mit der Polizei zu sprechen und aus dem Haus zu kommen.

Die Einsatzkräfte sperrten den Bereich um das Haus daher weiträumig ab und zogen Beamte des Spezialeinsatzkommandos (SEK) sowie der Verhandlungsgruppe zur Unterstützung hinzu.

Rund vier Stunden, nachdem die Tochter die Polizei gerufen hatte, nahmen SEK-Beamte die Frau widerstandslos fest.