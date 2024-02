SEK-Einsatz in Bernburg! 24-jähriger Schütze zielt auf Wohnhaus

Bernburg - Am Montagvormittag kam es in Bernburg zu einem Großeinsatz aus Polizei, SEK und LKA. Ein junger Mann hatte ein Wohnhaus mit einer Schusswaffe bedroht.

In Bernburg zielte ein Mann mit einer Waffe auf ein Wohnhaus - das SEK war am Morgen im Einsatz. (Symbolbild) © Christoph Reichwein/dpa

Gegen 9 Uhr gingen die ersten besorgten Meldungen der Anwohner aufgrund einer "unklaren Bedrohungslage" ein, erklärte Polizeisprecher Jens Galetzka auf TAG24-Nachfrage.

Augenscheinlich hantierte ein junger Mann in der Kustrenaer Straße in Bernburg (Sachsen-Anhalt) mit einer langen, schwarzen Waffe und zielte auf ein gegenüberliegendes Wohnhaus, bevor er in sein eigenes zurückkehrte.

Prompt rückten Polizei, das SEK und Einsatzkräfte des Landeskriminalamtes, unter anderem mit besonders gepanzerten Fahrzeugen aus.

Eine Kontaktaufnahme zu dem Schützen verlief erfolglos, sodass die Beamten sich Zutritt zu seiner Wohnung verschafften und den 24-Jährigen dort festnahmen, so Galetzka.

Das Gebiet hatte weiträumig abgesperrt werden müssen. Die Sperrungen konnten aber gegen 11.15 Uhr wieder aufgehoben werden.