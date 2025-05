02.05.2025 11:55 SEK-Einsatz in Burscheid: Polizei stürmt Wohnung und nimmt bewaffneten Mann fest

In Burscheid bei Köln wurde ein mit einem Messer bewaffneter Mann am Donnerstagabend von Spezialeinsatzkräften der Polizei in seiner Wohnung festgenommen.

Von Jonas Reihl

Burscheid - In Burscheid bei Köln wurde ein mit einem Messer bewaffneter Mann (48) am Donnerstagabend von Spezialeinsatzkräften der Polizei in seiner Wohnung festgenommen. Die SEK-Kräfte öffneten die Tür des Verdächtigen gewaltsam und nahmen ihn unter Widerstand fest. (Symbolbild) © Roberto Pfeil/dpa Zuvor soll der 48-Jährige gegen 21.40 Uhr zwei Personen vor einem Sonnenstudio in der Mittelstraße bedroht haben. Zudem soll er mindestens einer Person mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben, bevor er sich vom Tatort entfernte. Die Leitstelle der Polizei entsandte daraufhin mehrere Streifenwagen zu dem Sonnenstudio. Noch während der Zeugenbefragung erkannten die Einsatzkräfte dann den Verdächtigen in der Nähe des Tatorts. Dieser ergriff allerdings erneut die Flucht. Zwar konnte er sich anschließend zu Fuß in seine nahegelegene Wohnung retten, wenig später öffneten hinzugerufene Spezialeinsatzkräfte seine Haustür jedoch gewaltsam und nahmen den Beschuldigten unter Widerstand fest. Dabei sei er leicht verletzt worden, teilt die Polizei mit. Das Messer konnte bei der anschließenden Durchsuchung seiner Räumlichkeiten sichergestellt werden. Nach ambulanter Behandlung in einem Krankenhaus wurde der 48-Jährige aufgrund einer psychischen Erkrankung durch das Ordnungsamt in ein Landeskrankenhaus eingewiesen. Gegen ihn läuft nun ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Bedrohung.

