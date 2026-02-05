SEK-Einsatz in Thüringen: Polizei riegelt Dorf weiträumig ab

Unstruttal - In der Gemeinde Unstruttal (Unstrut-Hainich-Kreis) gab es am frühen Mittwochnachmittag einen Großeinsatz der Polizei und Rettungskräfte.

Die Polizei hatte den Bereich weiträumig abgesperrt. (Symbolfoto) © Patrick Seeger/dpa

Wie die Polizei in einer Mitteilung berichtet, hatte sich im Ortsteil Eigenrode ein 50-jähriger Bewohner bedrohlich verhalten.

Nach einer Beurteilung der Situation wurde der Bereich um den Ort des Geschehens weiträumig abgesperrt, damit ausstehende Personen nicht gefährdet wurden, hieß es.

Durch die Sperrung der Straße kam es zu erheblichen Verkehrseinschränkungen. Gegen 15.15 Uhr gelang es den Beamten, den Mann zu überwältigen. Er wurde danach an die Rettungskräfte übergeben. Auch der Verkehr konnte anschließend wieder freigegeben werden. Nach dem umfangreichen Polizeieinsatz wird nun zu den Hintergründen ermittelt.

