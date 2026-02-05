Mann missbraucht schamlos den Notruf: Sein Grund ist zum Kopfschütteln
Gotha - Ein 42-Jähriger hat am Mittwochabend in Gotha den Notruf für seine persönlichen Zwecke ausgenutzt.
Der Mann hatte die Rettungskräfte angefordert, weil er laut eigenen Angaben Schmerzen habe und Hilfe benötige.
Als der Rettungswagen vor Ort eintraf, teilte der 42-Jährige allerdings mit, dass es keinen Notfall gibt. Er wolle lediglich nach Hause gefahren werden.
Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Notrufmissbrauchs eingeleitet. "Der Missbrauch von Notrufen blockiert Hilfe für echte Notfälle und kann im Ernstfall Leben gefährden", erklärte die Polizei.
Der Notruf sollte nur bei einer akuten Gefahr für Leben oder Gesundheit gewählt werden. In allen anderen Fällen sind die "regulären öffentlichen Einwahlnummern der Dienststellen" zu nutzen, schreiben die Beamten.
Titelfoto: Marijan Murat/dpa