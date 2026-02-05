Mann missbraucht schamlos den Notruf: Sein Grund ist zum Kopfschütteln

Gotha - Ein 42-Jähriger hat am Mittwochabend in Gotha den Notruf für seine persönlichen Zwecke ausgenutzt.

Der Missbrauch des Notrufs ist strafbar und kann schwere Folgen mit sich bringen. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Der Mann hatte die Rettungskräfte angefordert, weil er laut eigenen Angaben Schmerzen habe und Hilfe benötige.

Als der Rettungswagen vor Ort eintraf, teilte der 42-Jährige allerdings mit, dass es keinen Notfall gibt. Er wolle lediglich nach Hause gefahren werden.

Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Notrufmissbrauchs eingeleitet. "Der Missbrauch von Notrufen blockiert Hilfe für echte Notfälle und kann im Ernstfall Leben gefährden", erklärte die Polizei.