Senior begeht nach Unfall Fahrerflucht: Sein Nummernschild verrät ihn

Blankenburg - Ein 83 Jahre alter Mann hat in Blankenburg ( Landkreis Harz ) nach einem Unfall Fahrerflucht begangen.

Der Ford des flüchtigen Seniors wurde bei dem Unfall vorne links stark beschädigt. © Polizeirevier Harz

Am gestrigen Samstag befuhr der Senior die Westerhäuser Landstraße aus Richtung Blankenburg und wollte an einer Kreuzung in Richtung A36 abbiegen.

Ihm kam auf der Straße jedoch ein weiterer Autofahrer entgegen. Beim Abbiegen übersah er diesen und es kam gegen 15 Uhr zum Unfall.

Der Ford des 83-Jährigen wurde vorne links stark beschädigt. Wie das Polizeirevier Harz mitteilt, soll ein Gesamtschaden in Höhe von 7000 Euro entstanden sein.

Das hielt den Rentner aber nicht davon ab, anzuhalten. Er setzte seine Fahrt fort und ließ den ebenfalls beschädigten VW samt dessen Fahrer allein zurück.

Am Unfallort konnte die alarmierte Polizei das abgefallene Nummernschild des Flüchtigen finden. Aufgrund dessen wird jetzt gegen ihn wegen unerlaubten Entfernens eines Unfallortes ermittelt.