02.05.2025 15:06 Senior vergisst Autoschlüssel im Zündschloss - kurz darauf herrscht Tohuwabohu

Am Donnerstag kam es in Eschwege zu einem Autodiebstahl mit kuriosem Ausgang. Ein 22-Jähriger setzte den Wagen wenige Meter nach dem Start in die Werra.

Von Sophie Brosch Eschwege - Ein 22-Jähriger hat in Eschwege (Werra-Meißner-Kreis) ein unverschlossenes Auto gestohlen und ist damit kurz darauf in die Werra gefahren – vermutlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Der Feuerwehr gelang es schließlich, den Wagen aus der Werra zu bergen. © Feuerwehr Eschwege Das Fahrzeug war nach Polizeiangaben am gestrigen Donnerstagabend gegen 16.30 Uhr neben dem Gelände des Eschweger Kanuclubs abgestellt worden. Ein älteres Ehepaar hatte dort gehalten, der Mann begleitete seine Frau zu einer nahegelegenen Feierlichkeit – und ließ den Autoschlüssel offenbar stecken. Der junge Mann aus Eschwege nutzte die Gelegenheit, stieg in das Fahrzeug und fuhr los – allerdings nicht weit: Nach wenigen Metern landete er mit dem Auto im Fluss. Er konnte sich noch selbst aus dem sinkenden Wagen befreien und ans Ufer retten. Rettungskräfte brachten ihn anschließend in ein Krankenhaus. Ein Atemalkoholtest ergab laut Polizei einen Wert von über zwei Promille. Zudem bestehe der Verdacht auf Drogenkonsum – eine Blutentnahme wurde angeordnet. Die Feuerwehr und die DLRG bargen das Fahrzeug später aus der Werra.

Titelfoto: Feuerwehr Eschwege