Hinterlistiger Betrug: Seniorin fällt auf Masche rein, Polizei sucht nach Zeugen

Eine Seniorin (79) aus Wolfratshausen ist von Trickbetrügern um eine stattliche Summe Bargeld erleichtert worden. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd zu dem Fall am Samstagmittag mitteilte, hatte die Seniorin am Freitag gegen 10 Uhr vormittags einen Anruf von einer unbekannten Telefonnummer erhalten.

Am anderen Ende der Leitung: Betrüger, die sich als Mitarbeiter des Amtsgerichts München ausgaben.

Sie erklärten der Frau, dass eine Angehörige einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und eine Kaution zur Freilassung hinterlegt werden müsse.

In der Folge übergab die 79-Jährige knapp zwei Stunden später an ihrer Wohnadresse Bargeld im mittleren fünfstelligen Bereich an die Abholerin.

Diese entfernte sich anschließend in Richtung des Friedhofs Waldram in Wolfratshausen.