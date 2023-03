Seniorin verschwindet spurlos, dann kommt Spürhund Ivan zum Einsatz

Löbau - Am Dienstagabend verschwand eine Seniorin in Löbau (Landkreis Görlitz). Doch Spürnase Ivan erschnüffelte die vermisste Dame und sorgte somit für ein Happy End.

Polizeiobermeister Philipp Keller mit Spürnase Ivan. © Polizei Görlitz

Die Seniorin verschwand am Dienstagabend gegen 21.30 Uhr in Löbau. Alarmierte Polizeibeamte und Fährtenhund Ivan starteten die spätabendliche Suchaktion an einem Altenpflegeheim an der Handwerkerstraße.

Nach mehr als einer Stunde intensiven Suchens konnte der Vierbeiner die 96-Jährige ausfindig machen.

Die Vermisste befand sich mit ihrem Rollator nahe einer Kleingartenanlage an der Martin-Luther-Straße.

Rettungskräfte kümmerten sich um die Seniorin und brachten sie zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus.