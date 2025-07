Sexualdelikt im Gym: 20-Jähriger steht im Duschraum, plötzlich geht ihn anderer Mann an

Siegen - Nach einem mutmaßlichen Sexualdelikt im Duschraum eines Fitnessstudios in Siegen hat ein junger Mann (20) die Polizei alarmiert. Die Identität des Tatverdächtigen steht bereits fest: Es handelt sich um einen 25-Jährigen.

Alles in Kürze

Der 20-Jährige gab an, von dem anderen Mann (25) unter der Dusche des Fitnessstudios angegangen worden zu sein. (Symbolfoto) © 123rf/geckophotos

Nach Angaben eines Polizeisprechers hatte sich der Vorfall in der Nacht zu Mittwoch um kurz nach Mitternacht in einem Fitnessstudio in der Siegener Innenstadt ereignet.



Demnach hatte der 20-Jährige einen Notruf abgesetzt und angegeben, dass er soeben Opfer eines Sexualdelikts geworden sei. "Dabei soll ein 25-jähriger Mann den 20-Jährigen gegen dessen Willen unter der Dusche sexuell angegangen haben", schilderte der Sprecher.

Zum Zeitpunkt des Notrufs war der mutmaßliche Täter bereits nicht mehr vor Ort, seine Identität stehe aber fest, hieß es weiter.