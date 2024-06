Junger Mann belästigt Jugendliche im Regio sexuell - Polizei sucht Zeugen

Im Regio Görlitz-Bautzen soll ein 19-Jähriger zwei Mädchen sexuell belästigt haben. (Symbolbild) © Jonas Walzberg/dpa

Wie die Bundespolizei Ebersbach am heutigen Freitag bekannt gab, fanden die beiden Fälle der Belästigung um die Mittagszeit des 4. Juni in dem Regio statt.

Im ersten Fall stiegen der Tatverdächtige und ein 16-jähriges Mädchen in Löbau in die Bahn von Bautzen nach Görlitz. Gegen 11.35 Uhr soll sich der 19-Jährige der Sitzgruppe des Opfers genähert und sie sexuell belästigt haben. Eine Zugbegleiterin bemerkte den Vorfall und bot dem Mädchen einen anderen Platz an.

Während der Rückfahrt in Richtung Dresden soll der 19-Jährige zwischen Görlitz und Bautzen erneut "zugeschlagen" haben - irgendwann zwischen 12 und 13 Uhr. Auch hier bemerkte eine Zugbegleiterin die Belästigung und lotste die belästigte Jugendliche auf einen neuen Platz. In Bautzen stieg eine Beamtin der Landespolizei in den Regio und knöpfte sich den 19-Jährigen vor.