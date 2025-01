Sexuelle Übergriffe an sechs Frauen: 16-Jähriger gefasst!

Die Polizei suchte am Tatort nach dem Täter (16). (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Dem 16-Jährigen wird vorgeworfen, insgesamt sechs Frauen teilweise gewaltsam angegangen und unsittlich berührt zu haben. Die Vorfälle sollen sich seit Mitte Oktober des vergangenen Jahres ereignet haben.

Wie die Staatsanwaltschaft Ulm und die Polizei Reutlingen mitteilte, ähnelten sich die Zeugenaussagen der Opfer stark.

Die Kriminalpolizei fahndete am Tatort nach dem Täter und wurde am Mittwoch fündig. Der Verdächtige konnte am Hauptbahnhof Plochingen festgenommen werden.