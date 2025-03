Shisha-Unfall! Zwei junge Raucher müssen ins Krankenhaus

Halberstadt - Rauchen mit Konsequenzen: Am Montagabend wurden im Landkreis Harz zwei junge Menschen verletzt, als beim Shisha-Rauchen eine Verpuffung entstand.

Zwei junge Raucher wurden durch eine Verpuffung einer Wasserpfeife verletzt. (Symbolbild) © 123rf/Radist

Gegen 19.30 Uhr hielten sich eine 21 Jahre alte Frau und ein 22 Jahre alter Mann in einer Wohnung in der Richard-Wagner-Straße in Halberstadt (Sachsen-Anhalt) auf und rauchten Wasserpfeife.

Plötzlich kam es zu einer Verpuffung, bei der die beiden leicht verletzt wurden. Sie mussten daraufhin zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.

Zudem wurde eine Wand in der Wohnung in Mitleidenschaft gezogen, die Statik des Hauses ist aber dennoch intakt.

Derzeit ist unklar, wie es zu dem Brandvorfall kommen konnte, teilte das Polizeirevier Harz mit.