Sie schlagen auf Parkplätzen zu: Männer rauben Bargeld

Wie die Polizeidirektion Zwickau mitteilte, wurde zunächst am Dienstagmittag ein Mann (65) auf einem Baumarktparkplatz in der Platanenstraße in St. Egidien beraubt. Ein Unbekannter hatte sich zu dem 65-Jährigen in dessen Auto gesetzt, ihn mit einem Messer bedroht und Bargeld sowie die EC-Karte gefordert.

"Der Geschädigte übergab 90 Euro sowie die Karte samt aufgeschriebener PIN. An einem nahe gelegenen Geldautomaten hob der Unbekannte 500 Euro vom Konto des 65-Jährigen ab", so eine Polizeisprecherin.

Der Täter hatte den 65-Jährige aufgefordert, weiterzufahren.

Kurze Zeit später stieg der Unbekannte aber aus, setzte sich in einen nachfolgenden VW und fuhr davon. Am Steuer saß ein weiterer Mann.