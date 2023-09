Sie sollen einen Rentner (85) in Köln umgebracht haben: Polizei nimmt zwei Männer fest

Köln/Osnabrück - Es war ein grausiger Fund , den die Polizei vor etwas mehr als einer Woche in Pulheim bei Köln gemacht hatte. Im Keller eines Einfamilienhauses in der Mozartstraße wurde die Leiche eines Rentners gefunden.

Am Freitagabend schlugen dann Spezialisten der Polizei in Osnabrück zu und nahmen die dort wohnenden Tatverdächtigen vorläufig fest. Beiden wird vorgeworfen, den Rentner aus Pulheim getötet zu haben.

Bei der Obduktion kam dann auch heraus, dass der Rentner einem Gewaltdelikt zum Opfer gefallen ist. "Ermittler gehen aktuell Hinweisen auf einen Einbruch in das Haus des Verstorbenen nach", hieß es danach weiter.

Bei dem Toten handelt es sich um einen 85 Jahre alten Mann, der vor seinem Tod alleine in dem Haus gelebt hatte, wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft kurz nach dem Fund mitteilten.

Wie genau die Tat jedoch ablief, ist noch nicht bekannt. Die Ermittlungen dazu sowie zu den Hintergründen des schrecklichen Verbrechens dauern weiter an. Angehörige hatten am Tag des Fundes (Donnerstag, 7. September) gegen 14.30 Uhr die Polizei alarmiert, nachdem eine Nachbarin und ein Mitarbeiter eines Pflegedienstes den Rentner am Vormittag nicht erreicht hatten.

Daraufhin fanden die Beamten den 85-jährigen Bewohner leblos in seinem Keller. Zuletzt hatte eine Nachbarin den Rentner am Mittwoch (6. September) gegen 15 Uhr lebend gesehen.

Weitere Informationen zu der schrecklichen Tat teilt die Kölner Staatsanwaltschaft ab Montag in Person von Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer mit.