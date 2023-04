Sie war zu gutgläubig: 93-Jährige wirft 45.000 Euro aus dem Fenster

Apolda - In Apolda ( Weimarer Land ) ist am vergangenen Mittwoch eine 93-Jährige auf einen Enkeltrick reingefallen. Dabei warf sie ihr Geld nicht nur sprichwörtlich, sondern auch buchstäblich zum Fenster raus.

Die gutgläubige Seniorin kaufte den Gaunern ihre Geschichte ab und warf buchstäblich 45.000 Euro aus dem Fenster. (Symbolfoto) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Wie die Polizei am Sonntagvormittag erklärte, hatten der oder die unbekannten Täter mit der altbekannten Masche das Geld ergaunert.

Den Angaben nach riefen sie auf dem Festnetzanschluss der Rentnerin an und erzählten ihr das übliche Szenario eines schweren Verkehrsunfalls.

Während des Telefonates erklärten die Gauner der Dame, dass die Reparatur des Unfallfahrzeuges um die 45.000 Euro kostet. Die Seniorin müsse das Geld für die Instandsetzung des Autos sofort zahlen, ansonsten werde ihrem Enkel der Führerschein abgenommen, gaukelten die Betrüger der 93-Jährigen vor.

Die gutgläubige Seniorin fiel auf den Schwindel rein. Weiterhin willigte sie ein, dass das Geld an ihrer Wohnanschrift abgeholt werden kann. Ein unbekannter Abholer erschien in der Folge vor dem Haus der 93-Jährigen. Die Dame warf daraufhin das Bargeld in Höhe von 45.000 Euro aus dem Fenster.