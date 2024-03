Sieben Keller in einem Haus aufgebrochen

Zwickau - Die Polizei ermittelt in Zwickau zu einer Reihe von Kellereinbrüchen.

In einem Mehrfamilienhaus in der Katharinenstraße in Zwickau wurden sieben Keller aufgebrochen. (Symbolbild) © Sebastian Decoret/ 123 RF

Zwischen Samstagmittag und Montagnachmittag wurden in einem Mehrfamilienhaus in der Katharinenstraße mehrere Keller aufgebrochen. Insgesamt drangen die Täter in sieben Abteile ein.

"Aktuell ist noch nicht bekannt, was die Täter aus dem Haus entwendeten", teilte die Polizei am Dienstag mit.

Wie hoch der entstandene Schaden ist, kann noch nicht beziffert werden.

Die Polizei sucht Zeugen, denen etwas Verdächtiges im genannten Zeitraum in der Katharinenstraße aufgefallen ist.