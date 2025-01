Silvester-Chaoten beschließen Polizisten im Vogtland mit Pyrotechnik

Plauen - Pyro-Attacke auf Polizisten in der Silvesternacht in Plauen ( Vogtland )! Während eines Einsatzes wurden die Beamten mit Pyrotechnik beschossen und mussten in einen Polizeiwagen flüchten.

Allein in Plauen wurden drei Briefkästen durch Böller zerstört. Schaden: etwa 800 Euro. (Symbolbild) © 123RF/loganban

Wie die Polizei weiterhin mitteilt, kam es in der Silvesternacht zu unzähligen Sachbeschädigungen durch Feuerwerk im Vogtland.

In mehreren Städten wurden Briefkästen in die Luft gejagt, in Adorf schlugen Unbekannte sogar die Scheibe eines Einkaufsmarktes an der Markneukirchner Straße ein - Sachschaden: 5000 Euro.

Zudem brannte in der Silvesternacht in Treuen (Vogtland) ein BMW. Dabei wurden auch zwei weitere Autos beschädigt. Der Sachschaden am BMW beträgt 10.000 Euro.