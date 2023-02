26.02.2023 09:49 Smart überschlägt sich mehrmals: Feuerwehr muss Frau herausschneiden

Am Samstag musste die Feuerwehr in Ebendorf zu einem Unfall an der B189 ausrücken. Eine Frau hat sich mit ihrem Smart mehrmals auf einem Acker überschlagen.

Von Robert Lilge

Am Samstagmittag mussten Einsatzkräfte der Feuerwehr Ebendorf zu einem Unfall mit einer schwerverletzten Person ausrücken. Die Fahrerin wurde in dem Smart schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. © Polizeirevier Börde Ein Smart liegt schwer beschädigt auf der Seite neben der B189 auf einem Acker zwischen Barleben und Magdeburg. Dieses Bild haben am gestrigen Samstag mehrere Zeugen der Polizei gemeldet. Nach dem Eintreffen der Beamten wurden zunächst die Unfallstelle begutachtet und Zeugen befragt. Es stellte sich heraus, dass der Wagen am Unfall alleinbeteiligt war und sich mehrmals überschlagen hatte. In dem Smart befand sich eine Frau, die bei dem Crash schwer verletzt wurde, teilte das Polizeirevier Börde mit. Die hinzugerufene Feuerwehr musste sie aus dem Auto herausschneiden. Im Anschluss wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Eine Vermutung der Polizisten, dass die Fahrerin unter dem Einfluss von Drogen stand, konnte nicht bestätigt werden.

Titelfoto: Polizeirevier Börde