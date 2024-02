08.02.2024 10:56 Sohn ohne Führerschein fährt ohne Erlaubnis das Auto seines Vaters und wird erwischt

In 20-Jähriger ist am Mittwochabend in Greiz ohne Erlaubnis seines Vaters mit dessen Auto gefahren. Nun wird gegen ihn ermittelt.

Greiz - In 20-Jähriger ist am Mittwochabend in Greiz ohne Erlaubnis seines Vaters mit dessen Auto gefahren. Nun wird gegen ihn ermittelt. Der 20-Jährige hat sich durch seine unüberlegte Spritztour mächtig Ärger eingehandelt. (Symbolfoto) © 123rf/meinzahn Die Polizei war zu einem Unfall gerufen worden, wo auch der junge Mann vor Ort war, wie die Polizei mit Donnerstag mitteilte. Der 20-Jährige hatte nämlich beim Ausparken ein dort abgestelltes Fahrzeug touchiert. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten die Einsatzkräfte fest, dass der junge Mann keinen Führerschein dabei hatte und das Auto ohne Erlaubnis seines 40-jährigen Vaters gefahren war. Gegen den Sohn wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des unbefugten Gebrauchs eines Autos ermittelt.

Titelfoto: 123rf/meinzahn