Absicht oder Unfall? Geklauter Dacia im Teich versenkt

Sondershausen - Am Mittwoch wurde ein Auto in den Bebraer Teichen in Sondershausen (Kyffhäuserkreis) entdeckt.

Der gestohlene Dacia wurde aus den Bebraer Teichen geholt. © Silvio Dietzel

Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Passant den Dacia entdeckt und anschließend die Beamten informiert.

Den Angaben nach war das Auto bereits am vergangenen Wochenende in Erfurt geklaut worden. Die Nummernschilder, die am Dacia angebracht waren, wurden am Dienstag in Bad Langensalza als gestohlen gemeldet, hieß es außerdem.

In welchem Zusammenhang die Taten stehen, wird nun ermittelt. Darüber hinaus soll herausgefunden werden, ob der Fahrer das geklaute Auto absichtlich in den Teich fuhr oder schob.