03.02.2025 10:03 Sonnenstrahlen lösen Brand in Werkstatt aus: Feuerwehr warnt

Sonnenstrahlen in einem Spiegel lösten am Sonntag in Bergisch Gladbach einen Einsatz der örtlichen Feuerwehr aus.

Von Frederick Rook

Bergisch Gladbach - Sonnenstrahlen in einem Spiegel lösten am Sonntag in Bergisch Gladbach einen Einsatz der örtlichen Feuerwehr aus. Dieser nach innen gewölbte Spiegel hat am Sonntag einen Brand in einer Werkstatt in Bergisch Gladbach ausgelöst. © Feuerwehr Bergisch Gladbach Gegen 16.15 Uhr wurde die Leitstelle von der automatischen Brandmeldeanlage in einer Werkstatt im Stadtteil Gronau alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Karton auf einem Tisch Feuer gefangen hatte und es dadurch zu einer Rauchentwicklung in einem Aufenthaltsraum gekommen war. Zu diesem Zeitpunkt waren keine Personen vor Ort. Laut Feuerwehr wurde der Brand durch den sogenannten Brennglas-Effekt eines nach innen gewölbten Spiegels (konkav) ausgelöst. Das gebündelte Licht entwickelte eine derartige Hitze, dass der Karton irgendwann Feuer fing. Polizeimeldungen Männergruppe hantiert mit Sturmgewehr in Bar: Als Polizei anrückt, kommt die Wahrheit ans Licht Glücklicherweise wurde der Brand frühzeitig durch das installierte Warnsystem erkannt, sodass die Einsatzkräfte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und größeren Schaden verhindern konnten. Anlässlich des Vorfalls weist die Feuerwehr noch einmal auf die Brandgefahren von reflektierenden oder gebündelten Lichtquellen hin. Dazu zählen vor allem Spiegel und andere Glasgegenstände. Es wird empfohlen, solche Gegenstände nicht in direkter Sonneneinstrahlung aufzubewahren. Gegen 17 Uhr konnte der Einsatz beendet werden und die Löscheinheiten kehrten auf ihre jeweilige Wache zurück.

Titelfoto: Feuerwehr Bergisch Gladbach