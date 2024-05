11.05.2024 10:29 Spaziergänger machen gruselige Entdeckung: Polizei kann nur noch den Tod feststellen

Am vergangenen Freitagabend machten Spaziergänger einen gruseligen Fund in Schöneberg: In einem Auto saß eine Person, die sich nicht mehr regte.

Von Laura Voigt

Berlin - Am Freitagabend machten Spaziergänger einen gruseligen Fund im Berliner Stadtteil Schöneberg: In einem Auto saß eine Person, die keine Regung zeigte. Das Auto soll ein Münchner Kennzeichen gehabt haben. © Sebastian Kahnert/dpa Gegen 19 Uhr wurden Einsatzkräfte der Berliner Polizei in die Motzstraße am Viktoria-Luise-Platz alarmiert. Wie BILD berichtet, saß ein Mann auf dem Fahrersitz eines BMW und gab kein Lebenszeichen mehr. Nachdem die Beamten die Fensterscheibe eingeschlagen hatten, stellten sie den Tod fest. Kurz vor 23 Uhr wurde der Leichnam von der Gerichtsmedizin abgeholt. Nun soll eine Obduktion Aufschluss über die Todesursache bringen. Polizeimeldungen Brutale Attacke auf Mann in Plauen: Als Frau helfen will, bekommt sie Tritte ab! Nach bisherigen Erkenntnissen ist nicht von Fremdeinwirkung auszugehen. Die weiteren Ermittlungen übernimmt ein Fachkommissariat der Polizei.

Titelfoto: Sebastian Kahnert/dpa