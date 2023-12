04.12.2023 14:27 Kurios: Mini bleibt nach Unfall in der Luft hängen

Da waren auch die Polizisten verblüfft: Bei einem Unfall in Speyer verhakte sich ein Mini so unglücklich mit einem Zaun, dass er halb in der Luft hängen blieb.

Von Marc Thomé

Speyer - Beim kuriosen Anblick des Ergebnisses eines Unfalls in Speyer (Rheinland-Pfalz) dürften sogar die Polizisten ein bisschen gegrinst haben. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der 19-Jährige hatte die Kontrolle über den Mini verloren und krachte gegen den Zaun auf einer Mauer, in dem er dann seltsam hängen blieb. © Polizeidirektion Ludwigshafen Passiert ist das Ganze am gestrigen Sonntag um kurz nach 23 Uhr, wie ein Sprecher der Polizei am Montag berichtete. Ein 19 Jahre alter Autofahrer war in seinem Mini in der Lina-Sommer-Straße unterwegs gewesen und wollte nach links in die Iggelheimer Straße einbiegen. Aus noch unbekannten Gründen verlor der 19-Jährige dabei die Kontrolle über seinen Wagen. Polizeimeldungen Fußgängerin findet Leiche in der Oder Das hatte zur Folge, dass der Mini von der Straße abkam, über den Streifen für die Radfahrer sowie den Gehweg bretterte und schließlich gegen die Mauer eines Grundstücks stieß. Dabei verhakte sich das Auto so unglücklich mit der Mauer und dem Zaun darauf, dass der Mini halb in der Luft hängen blieb. Der Fahrer war dabei unverletzt geblieben und konnte sich auch eigenständig aus dem Wagen befreien. Hinweise auf Alkohol, Drogen oder Medikamente habe es bei dem 19-Jährigen nicht gegeben, sagte der Sprecher. Der entstandene Schaden am Auto und an der Mauer belaufe sich auf etwa 15.000 Euro.

Titelfoto: Polizeidirektion Ludwigshafen