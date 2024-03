Spezialeinheit der Feuerwehr muss ausrücken: Pferd steckt mit Bein in Wasserablauf fest

Velbert - Nicht alltäglicher Einsatz für die Feuerwehr Velbert: Am Mittwoch (6. März) wurden die Einsatzkräfte zu einem Gehöft im Ortsteil Neviges alarmiert. Dort befand sich ein Pferd in einer Notlage!

Eine Tierrettungseinheit der Feuerwehr Wuppertal befreite das Pferd in Velbert aus seiner Notlage. © Feuerwehr Velbert

Das Huftier hatte sich gegen 13.48 Uhr auf dem Gelände an der Straße "Am Sprung" mit dem linken Vorderbein in einem Wasserablauf eingeklemmt und kam dort ohne fremde Hilfe nicht wieder heraus.

In der Zeit bis zum Eintreffen der Kameraden betreute ein Jugendfeuerwehrmann, der sich zufällig vor Ort aufgehalten hatte, das Tier auf vorbildliche Art und Weise. Weil er mit dem Pferd vertraut war, konnte er beruhigend auf den Vierbeiner einwirken.

Umgehend wurde auch eine Tierärztin sowie eine Tierrettungseinheit der Feuerwehr Wuppertal zum Einsatzort beordert. Die Veterinärin leitete schließlich eine erste Betäubung des Rosses ein.

Nachdem sich die Spezialkräfte ein Bild von der Lage gemacht hatten, wurden die Geräte zur Rettung vorbereitet und dem Tier fachgerecht angelegt. Anschließend hob ein Trecker das Tier in die Lüfte.

Wenige Augenblicke später stand der Gaul wieder auf eigenen Beinen und konnte sich auf einem angrenzenden Feld erholen.