Spezialkräfte stürmen Wohnung: 170 Zöllner bei Großeinsatz in Deutschland

Deutschland - Mit einem Großaufgebot von rund 170 Einsatzkräften haben Zöllner am Dienstagmorgen im Auftrag der Staatsanwaltschaft Lübeck insgesamt zehn Wohn- und Geschäftsgebäude durchsucht - unter anderem im Raum Hamburg, aber auch auf Baustellen in Bremen, Wismar und Augsburg.

Bereits in den frühen Morgenstunden habe die Maßnahme begonnen, so die Sprecherin des Hauptzollamts Kiel.

Auch ein Rettungswagen ist immer dabei, wenn es sich um eine Sondereinheit handelt. © NEWS5 / René Schröder

Am Dienstagmorgen hatten Medien zwar von einem SEK-Einsatz berichtet. Diese Info sei jedoch falsch, da es sich unter anderem um Einsatzkräfte der ZUZ ("Zentrale Unterstützungsgruppe Zoll" als Spezialeinheit des Zolls) handle, erklärte die Pressesprecherin des Hauptzollamts Kiel auf Anfrage von TAG24.

Obwohl auf den Uniformen der Beamten "Polizei" und nicht "Zoll" steht, handelt es sich bei den Einsatzkräften dennoch um die ZUZ, erklärte die Sprecherin im Gespräch.

Die Aufschrift "Polizei" wird deshalb verwendet, "weil das etwas ist, was den Menschen begrifflich sofort klar ist", so die Sprecherin weiter. Auch wenn die Beamten also ein Polizeischild tragen, handelt es sich in diesem Fall um Zöllner.

Rettungswägen seien immer dabei, wenn eine Sondereinheit involviert ist, erklärt die Sprecherin weiter. Auch, wenn niemand verletzt ist.