Spielhallenbetreiber überfallen: Diebe klauen riesige Summe Bargeld!

Schönebeck - Am gestrigen Freitagnachmittag wurde ein Spielhallenbetreiber in Schönebeck ( Sachsen-Anhalt ) überfallen und um seine Monatseinnahmen gebracht.

Die Polizei fahndet nun nach den Tätern und bittet um Hinweise. (Symbolbild) © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa

Der 44-Jährige war gegen 16.30 Uhr in der Dorotheenstraße unterwegs, um eine fünfstellige Summe Bargeld zur Bank zu bringen. Das teilte das Polizeirevier Salzlandkreis am heutigen Samstag mit.

An seinem Auto angekommen kamen plötzlich zwei Unbekannte auf ihn zu, schlugen ihn mit einem Schlagstock und besprühten ihn mit Reizgasspray.

Sie klauten ihm die große Summe Bargeld und flohen Richtung Margaretenstraße, wo ihr Fluchtfahrzeug wartete.

In dem braunen Mercedes der A-Klasse wartete ein dritter Unbekannter, der mit seinen Komplizen in Richtung Paulstraße floh. Ein amtliches Kennzeichen war an dem Auto nicht angebracht.

Das Opfer wurde wegen seiner Verletzungen ins örtliche Klinikum gebracht, konnte aber nach wenigen Stunden entlassen werden.