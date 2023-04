Sprengstoff-Scherz geht nach hinten los: Mann sorgt für Großalarm am Frankfurter Flughafen!

Frankfurt am Main - Fahrlässig und verantwortungslos! Am Frankfurter Flughafen hat ein Mann mit besorgniserregenden Aussagen für einen Großalarm bei der Bundespolizei gesorgt.

Am Montag sorgte ein 74-jähriger Mann am Frankfurter Flughafen mit einem Sprengstoff-Scherz für einen Großalarm bei der Bundespolizei. (Symbolfoto) © dpa/Boris Rössler

Wie die Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main am Dienstag mitteilte, wurde ein 74 Jahre alter Mann am Montag bei der Sicherheitskontrolle ordnungsgemäß überprüft.



Unaufgefordert äußerte der deutsche Staatsangehörige während des Vorgangs gegenüber dem Bodenpersonal, dass sich Sprengstoff an seiner Schuhsohle befinden würde.

Infolge der Drohung wurde dementsprechend die Bundespolizei alarmiert, die den 74-Jährigen anschließend gründlich durchsuchte.

Dabei stellte sich heraus, dass der Mann keinen Sprengstoff bei sich trug und er sich nach eigener Aussage nur einen Scherz erlaubt habe.

Seine Aussagen werden nun allerdings trotzdem strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Der selbst ernannte Scherzkeks muss sich demnächst wegen der Störung des öffentlichen Friedens verantworten. Diese Straftat kann mit einer Freiheitsstraße von bis zu drei Jahre oder einer saftigen Geldstrafe belegt werden.