Spritztour nach Schulende: Junge (10) klaut Moped seines Vaters und baut Unfall

Kühndorf - In Kühndorf im Landkreis Schmalkalden-Meiningen hat am Mittwochnachmittag ein Zehnjähriger eine Spritztour mit dem Moped seines Vaters gemacht.

Mit der unerlaubten Spritztour hat sich der Junge und seinem Vater keinen Gefallen getan. (Symbolfoto) © Friso Gentsch/dpa

Wie die Polizei berichtet, hatte sich der Junge nach Schulende das Moped seines Vaters genommen und eine Runde in der Ortschaft gedreht.

Fehlerfrei verlief die Fahrt jedoch nicht, denn der Zehnjährige stieß an ein geparktes Auto. Darüber hinaus krachte er mit dem Moped in einen Gartenzaun. Die Ursache für die beiden Unfälle dürfte wohl an der mangelnden bzw. noch nicht vorhandenen Fahrerfahrung des Jungen liegen.

Nachdem der Zehnjährige gegen den Gartenzaun gefahren war, rannte er davon. Allerdings konnte die alarmierte Polizei den unverletzten Schuljungen ausfindig machen und den Unfall aufnehmen. Die Beamten ermitteln nun, wieso der Junge überhaupt mit dem Moped ausfahren konnte.