Sprung aus Fenster! 19-Jähriger flieht vor der Polizei und verletzt sich schwer

Wie die Polizei mitteilte, suchten Beamte den jungen Mann am Samstag gegen 11 Uhr in der Asylbewerberunterkunft in der Heilsbronner Straße auf.

Anlass des "Besuchs" war eine Vernehmung wegen des Verdachts auf Fahren ohne Führerschein.

Beim Anblick der Polizisten rannte der 19-Jährige unvermittelt zum Fenster im 2. Obergeschoss und sprang von dort auf einen Dachvorsprung. Anschließend sei er zu Boden gestützt, berichteten die Einsatzkräfte.