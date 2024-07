12.07.2024 10:04 686 Spur der Verwüstung: Automaten-Sprenger jagen Bankfiliale in die Luft

In der Nacht auf Freitag brachen Diebe in eine Bankfiliale auf dem Markt in Brandis ein und sprengten einen der Automaten.

Von Emily Mittmann

Brandis - In der Nacht auf Freitag brachen Diebe in eine Bankfiliale auf dem Markt in Brandis ein und sprengten einen der Automaten. In der Nacht auf Freitag brachen Diebe in eine Bankfiliale in Brandis ein und sprengten einen Automaten. © Sören Müller/Medienportal Grimma Wie die Polizei mitteilte, verschafften sich die Täter gegen 2.45 Uhr Zutritt in die Filiale. Um an das Geld zu gelangen, sprengten sie auf bisher unbekannte Weise einen der Automaten. Durch die Explosion gelang es ihnen, sowohl den Automaten komplett zu zerstören als auch das Gebäude zu beschädigen, wodurch ein enormer Sachschaden entstand. Polizeimeldungen Angler an See vermisst: Große Suchaktion, auch Heli im Einsatz "Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar", so Polizeisprecherin Therese Leverenz. "Ein Fachberater des Technischen Hilfswerkes wurde eingeleitet, um die Statik des Gebäudes zu prüfen." Durch die Explosion zerstörten die Täter nicht nur den Automaten, sondern beschädigten auch das Gebäude. © Anke Brod Mitarbeiter des Technischen Hilfswerks überprüfen nun die Statik des Gebäudes. © EHL Media Die Kriminalpolizeiinspektion Leipzig habe nun Ermittlungen wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion aufgenommen.

