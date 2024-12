31.12.2024 15:31 Staatsschutz ermittelt: Unbekannte zünden Böller in Flüchtlingsheim!

Am frühen Morgen hält ein Auto an einer Flüchtlingsunterkunft, einer springt raus und zündet in der Unterkunft einen Feuerwerkskörper.

Von Wolf von Dewitz Schwalmtal (Nordrhein-Westfalen) - Unbekannte sind in Schwalmtal (Kreis Viersen) in eine Flüchtlingsunterkunft eingedrungen, um dort einen Feuerwerkskörper zu zünden. In Schwalmtal haben Unbekannte einen Feuerwerkskörper in einer Flüchtlingsunterkunft gezündet. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa In der Nacht zu Dienstag habe ein älteres Auto mit vier oder fünf Menschen an Bord an der Unterkunft angehalten, teilte die Polizei mit. Einer der Tatverdächtigen stieg Zeugenaussagen zufolge aus, ging durch eine offenstehende Tür in eine Küche und warf dort einen Feuerwerkskörper in eine Waschmaschine. Damit zerstörte er die Waschmaschine. Danach ging der Tatverdächtige zurück zum Auto. Beim Wegfahren wurden zwei Raketen gezündet und in Richtung der Unterkunft geworfen. Verletzt wurde niemand. Die Menschen im Auto sollen zwischen 15 und 18 Jahre alt gewesen ein. Der Staatsschutz ermittelt, die Motive sind noch unklar. In der Unterkunft leben rund 100 Menschen unterschiedlicher Nationalitäten.

Titelfoto: Marijan Murat/dpa