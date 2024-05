Stand-up-Paddler mit zwei Promille löst Großeinsatz am Hammersee aus

Bodenwöhr - Mit einem großen Einsatz ist am oberpfälzischen Hammersee nach einem Mann gesucht worden, der an dem Gewässer verschwunden war.

Wasserwacht und andere Einsatzkräfte suchten den See nach einem Stand-up-Paddler ab. © Bildmontage: Sven Hoppe/dpa, Daniel Karmann/dpa

Der 26-Jährige habe seine Sachen am Ufer stehen lassen und sei mit einem Stand-up Paddle quer über den See geschwommen, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Ein Passant rief die Polizei. Die Beamten seien schließlich ausgerückt, weil man Angst gehabt habe, dass der Mann ertrinken könnte, teilte ein Sprecher mit. Der laut Polizei betrunkene Mann kam am anderen Ufer an. Dort habe sich jedoch zunächst seine Spur verloren.

Zahlreiche Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr, Wasserwacht und Bergwacht suchten am Samstagabend die Umgebung ab, weil sie davon ausgegangen seien, dass der Mann stark unterkühlt sei.