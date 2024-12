Stillgelegtes Auto erst gestohlen, dann mit Diebesgut zurückgelassen

Der aufmerksame Mitarbeiter lag richtig: Es stellte sich heraus, dass das Fahrzeug zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagfrüh von einem Firmengelände in der Neudorfer Straße in Oberwiesenthal durch bislang unbekannte Täter entwendet wurde.

Am gestrigen Donnerstagnachmittag stellte ein Mitarbeiter der Oberwiesenthaler Firma auf der B95 (Oberwiesenthaler Straße) ein Firmenfahrzeug fest.

Die Polizei sucht nach Zeugen zu dem Vorfall und fragt: Wer kann Angaben zum Geschehen machen? Wer hat Beobachtungen in Oberwiesenthal oder in Bärenstein gemacht, die mit dem entwendeten Auto oder dem mutmaßlichen Diebesgut in Verbindung stehen könnten?

Oder wem wurden möglicherweise derartige Gegenstände entwendet?

Sachdienliche Hinweise werden vom Polizeirevier Annaberg unter der Telefonnummer 03733 88-0 entgegengenommen.