19.09.2023 11:55 Stillstand am Bahnhof Peine: Betrunkener wirft diesen Gegenstand auf die Gleise

Ein Betrunkener setzte am Dienstag den Bahnverkehr am Bahnhof in Peine außer Betrieb.

Von Sophie Marie Kemnitz

Peine - Am Dienstag kam es in den frühen Morgenstunden am Bahnhof Peine (Niedersachsen) zu einem Zwischenfall, bei dem ein alkoholisierter 26-Jähriger den Bahnverkehr zum Erliegen brachte. Das schwere Hindernis konnte nicht durch die Mitarbeiter entfernt werden. (Symbolbild) © Jonas Walzberg/dpa Gegen 1.45 Uhr wurde der Polizei Salzgitter ein junger Mann gemeldet, der einen massiven Metallmülleimer auf die Bahnschienen geworfen haben soll. Mitarbeiter der Bahn versuchten den Gegenstand selbstständig von den Gleisen zu entfernen, was ihnen jedoch aufgrund des Gewichtes nicht gelang. Bis zum Eintreffen der Polizei und dem Entfernen des Mülleimers musste daher der Bahnverkehr eingestellt werden. Polizeimeldungen Unbekannter filmt Frau auf Restaurant-Toilette, dann wird es noch widerlicher! Die Beamten erteilten dem jungen Mann daraufhin einen Platzverweis, dem er jedoch nicht nachkam. Die Polizei nahm ihn daher in Gewahrsam. Hierbei leistete der Mann erheblichen Widerstand und beleidigte die Einsatzkräfte. Die Polizei ermittelt derzeit gegen den Tatverdächtigen.

Titelfoto: Jonas Walzberg/dpa