30.03.2025 10:38 Streit an Bushaltestelle im Erzgebirge eskaliert: Reizgas versprüht

In Aue-Bad Schlema ist am Freitagnachmittag Reizgas an einer Bushaltestelle versprüht worden. Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall.

Von Claudia Ziems

Aue-Bad Schlema - Reizgas an Bushaltestelle im Erzgebirge versprüht! In Aue-Bad Schlema eskalierte am Freitagnachmittag an einer Bushaltestelle ein Streit. Auch Reizgas soll versprüht worden sein. (Symbolbild) © 123rf/diy13 Wie die Polizei mitteilte, kam es am Freitagnachmittag gegen 14.45 Uhr an einer Bushaltestelle in der Poststraße zum Streit zwischen bisher unbekannten Personen. Einer der Beteiligten sprühte dann offenbar Reizgas, wodurch eine junge Frau (20), die an der Haltestelle wartete, Augenreizungen erlitt. Die 20-Jährige erstattete später Anzeige. Polizeimeldungen Tödlicher Unfall: Motorradfahrer (†57) stirbt nach Kollision im Kreisverkehr "Der etwa 20 Jahre alte und ca. 1,60 Meter große Täter mit hellbrauner Jacke soll in einen Bus der Buslinie 383 eingestiegen sein", heißt es weiter von der Polizei. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen zu dem Vorfall. Wer hat das Geschehen nahe dem Rossmann-Geschäft beobachtet oder kann Hinweise zum Täter oder den in den Disput verwickelten Personen geben? Unter der Telefonnummer 03771 12-0 werden im Polizeirevier Aue Hinweise entgegengenommen.

