Streit auf offener Straße: Junger Mann (†24) tödlich verletzt

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, kam es am Mittwochabend in der Innenstadt von Neu-Ulm zur körperlichen Auseinandersetzung.

Gegen 23 Uhr stritten sich mindestens zwei Männer im Bereich der Augsburger Straße, dann eskalierte die Lage. Ein 19-jähriger Beteiligter habe selbst den Notruf abgesetzt, erklärte die Polizei.

Polizisten trafen ihn vor Ort mit schweren Verletzungen an. Mehrere Hundert Meter weiter wurde ein 24 Jahre alter Verletzter am Boden gefunden. Eine dritte Person soll sich vor dem Eintreffen der Beamten entfernt haben.

Die beiden Männer kamen zur Behandlung ins Krankenhaus, wo der 24-Jährige an den Folgen seiner Verletzungen starb.