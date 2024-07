Mann darf nicht in vollen Bus einsteigen, dann tickt er aus

Ravensburg - Ein 18-Jähriger soll auf einen Busfahrer am Ravensburger Busbahnhof eingeschlagen haben.

Für einen Busfahrer aus Ravensburg hatte die Nachtschicht eine unschöne Überraschung parat. (Symbolbild) © Oliver Berg/dpa

Der Vorfall ereignete sich in der Nacht auf den heutigen Sonntag gegen 0.30 Uhr, als ein Busfahrer dem jungen Mann den Zutritt in den bereits überfüllten Bus am Busbahnhof Ravensburg verweigerte.

Laut Polizeiangaben wollte sich der abgewiesene Fahrgast diese Abfuhr nicht gefallen lassen und schlug wutentbrannt zunächst mehrmals mit der Faust gegen das Fahrzeug.

Vom Fahrer auf sein rüdes Verhalten angesprochen, attackierte er diesen mit der Faust sowie unter Zuhilfenahme eines Gürtels und fügte ihm leichte Verletzungen im Gesicht zu.