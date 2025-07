06.07.2025 16:14 Streit eskaliert: Mensch mit Stich in Oberschenkel verletzt

In Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) ist am Sonntag ein Mensch mit einem Klappmesser in den Oberschenkel gestochen und verletzt worden.

Von Lea Sophie Gräf

Auseinandersetzung in der Innenstadt gegen 2:30 Uhr

Mutmaßlicher Angreifer und Verdächtiger flüchteten zunächst

Ein Verdächtiger vorläufig festgenommen, Klappmesser gefunden

Polizei bittet um Hinweise von Zeugen unter 07720/85000 Mehr anzeigen Ein Verdächtiger konnte bereits festgenommen werden. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa Hintergrund sei eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Menschen gegen 2.30 Uhr in der Schwenninger Innenstadt im Bereich des Bahnhofs gewesen, teilte die Polizei mit. Demnach flüchteten der mutmaßliche Angreifer und ein weiterer Verdächtiger zunächst unerkannt. Im Rahmen der Fahndung wurde den Angaben zufolge ein Verdächtiger vorläufig festgenommen und bei ihm auch das Klappmesser gefunden. Genauere Hintergründe zum Vorfall seien unklar. Deshalb bittet die Polizei um Hinweise von Zeugen. Solltet Ihr etwas gesehen oder gehört haben, meldet Euch bitte unter der Telefonnummer 07720/85000.

