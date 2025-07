06.07.2025 16:13 Jugendliche bitten Mann um Hilfe und attackieren ihn mit Baseballschläger

Drei Jugendliche sollen am Samstag in der Nähe eines Supermarktes in Lahr (Ortenaukreis) einen Mann mit einem Baseballschläger attackiert und verletzt haben.

Von Lea Sophie Gräf Lahr/Schwarzwald - Drei Jugendliche sollen am Samstag in der Nähe eines Supermarktes in Lahr (Ortenaukreis) einen Mann mit einem Baseballschläger attackiert und verletzt haben. Alles in Kürze Drei Jugendliche attackieren Mann mit Baseballschläger in Lahr.

Mann wird von Jugendlichem um Hilfe gebeten und dann angegriffen.

Angriff erfolgt in abgelegener Gegend an der Tiergartenstraße.

Täter flüchten bei Ankunft weiterer Menschen.

Polizei sucht nach Zeugen unter Telefonnummer 07821/277-0. Mehr anzeigen Die Polizei sucht aktuell nach Zeugen. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa Ersten Ermittlungen nach sei der 44-Jährige gegen 20.45 Uhr an der Tiergartenstraße von einem Jugendlichen angesprochen und um Hilfe gebeten worden, teilte die Polizei mit. Der Jugendliche lockte den Mann demnach in einen abgelegenen Bereich. Dort seien zwei weitere Jugendliche hinzugekommen. Sie attackierten den Mann mit dem Baseballschläger, wie es hieß. Als zufällig weitere Menschen dazukamen, flüchteten die mutmaßlichen Angreifer in eine unbekannte Richtung. Nun sucht die Polizei nach Zeugen. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 07821/277-0 entgegen.

Titelfoto: Marijan Murat/dpa